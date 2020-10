El problema del Joy-Con drift sigue afligiendo a los usuarios del Nintendo Switch. Aunque por el momento no hay una solución definitiva a este problema, la compañía continúa ofreciendo una serie de alternativas para los usuarios. Ahora, el día de hoy se ha revelado que por fin se venderán Joy-Con por separado en América, algo que ya era posible en Japón desde hace mucho tiempo.

De acuerdo con Nintendo of America, a partir del próximo 9 de noviembre, podremos conseguir un Joy-Con izquierdo o derecho por separado a un precio de $39.99 dólares. De igual forma, por el momento solo estarán disponibles los colores rojo y azul neón de esta forma.

Starting on 11/9, single #NintendoSwitch Joy-Con controllers will be available for purchase for $39.99. Choose from the left Joy-Con controller in Neon Blue, and the right Joy-Con controller in Neon Red. pic.twitter.com/wXW8BEssS7

