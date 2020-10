¿Qué tanto sabes de Nintendo? Pon a prueba tus conocimientos con estos videos

¿Acaso te consideras un experto de Nintendo? Bueno, ahora hay una forma clara de demostrar tus conocimientos sobre la compañía japonesa y todos los juegos que han desarrollado en más de 30 años. Desde clásicos del NES, hasta los títulos más nuevos del Swich. Pon a prueba tu intelecto a continuación.

El canal oficial de YouTube de Nintendo ha publicado cuatro videos bajo el nombre de “Do You Know Your Nintendo?”, los cuales están enfocados a poner a prueba todos tus conocimientos de la Gran N. ¿Serás capaz de resolver las siguientes preguntas?

Preguntas sobre Peach, ARMS y Fire Emblem:

Preguntas sobre Super Smash Bros., Super Mario Odyssey y Ocarina of Time:

Preguntas sobre Nintendo, The Legend of Zelda y Wario:

Preguntas sobre Super Mario Bros., Mario Kart y Super Mario World:

¿Cuántas preguntas lograste responder acertadamente? Comparte tus respuestas. En temas relacionados, el director de Kingdom Hearts adelanta posible proyecto para Nintendo Switch. De igual forma, parece que Pikmin llegará a Super Nintendo World.

Vía: Nintendo