Tal parece que Pikmin llegará a Super Nintendo World muy pronto

Aunque Super Nintendo World planea ser una celebración de la compañía y sus franquicias, por el momento el parque de diversiones solo está enfocado en Mario y sus amigos. Sin embargo, un nuevo arte promocional parece haber revelado que una serie más se aproxima a Universal Studios Japan, y no es The Legend of Zelda.

Recientemente se reveló un nuevo arte promocional de Super Nintendo World, en donde podemos ver a Mario, Luigi, Peach, Bowser Jr., y muchos personajes más en el parque. Al hacerle zoom a la imagen podemos encontrar un Pikmin rojo escondido.

Si bien esto solo puede ser una pequeña referencia a la serie que creó Shigeru Miyamoto en 2001, esta podría ser la primera pista para futuras expansiones de Super Nintendo World. Quizás en un año veamos una sección miniatura con Olimar. Solo el tiempo podrá aclarar nuestras dudas. En temas relacionados, aquí puedes ver las nuevas imágenes del Mario Cafe & Sore en Universal Studios Japan.

Vía: Nintendo Everything