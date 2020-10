Nintendo retira The Missing Link, juego hecho por un fan, para proteger su IP

Tal vez recuerden que el pasado mes de julio les platicamos sobre The Missing Link, un juego hecho por un fan que se desarrolla entre Ocarina of Time y Majora’s Mask, y utiliza elementos visuales de estos títulos. Ahora, recientemente se dio a conocer que Nintendo ha retirado el sitio web y tráilers de este proyecto, con la justificación de que están protegiendo su propiedad.

La compañía japonesa una vez más ha emitido una queja con la cual se ha eliminado la página de github de The Missing Link. De acuerdo con la solicitud: “Nintendo ha revisado el material informado y no cree que califique como un uso justo del trabajo protegido por derechos de autor de Nintendo”.

Esto no solo afecta al título, sino a todo el material promocional que se encontraba en YouTube. Esta no es la primera, ni será la última vez en que un proyecto de este tipo sea eliminado por Nintendo. Recordemos que no hace mucho la compañía japones retiró un juego para adultos protagonizado por Peach. De igual forma, las personas tampoco se escapan de algún tipo de represalia, ya que la streamer Pokeprincxss ha sido demanda por Nintendo.

Vía: Torrentfreak