Nintendo anuncia nuevo Indie World

Desde hace algunos años Nintendo ha separado de alguna manera los lanzamientos de terceras compañías de los independientes, esto mediante directos dedicados a desarrolladores que recién se inician en la industria. Y ahora, se revela que un nuevo Indie World está a nada de suceder, esto para dar a conocer los próximos juegos a llegar a su consola.

Mediante un nuevo comunicado en las redes sociales, se anuncia que el próximo 19 de abril habrá otra edición en la que veremos algunas fechas y revelaciones no conocidas, con una duración aproximada de 20 minutos. La cita es en punto de las 9 am del tiempo del pacífico, por su parte, en México se podrá ver a las 10 am, esto en el canal oficial de Nintendo.

Join us tomorrow, April 19, at 9:00 a.m. PT for a new #IndieWorld Showcase! Tune in for roughly 20 minutes of reveals, announcements, and updates on indie games for Nintendo Switch!

Watch it live here: https://t.co/3Pvg9pQLoy pic.twitter.com/EQhoJ5uQXU

— Indie World (@IndieWorldNA) April 18, 2023