Reacciones negativas al live action de One Piece

El universo de One Piece es uno de los más queridos, pues esta obra longeva no para de sacar productos como videojuegos, películas, manga, capítulos del anime, entre otros proyectos interesantes. Uno de los que no se tiene tanta información es el show live action, mismo que aparentemente podría retrasarse debido a la recepción de las emisiones de prueba.

Según lo comentado por el usuario conocido como Divinity Seeker, quien a a vez suele compartir información un tanto privilegiada de la franquicia japonesa de piratas, se ha hecho una proyección de prueba de la serie planeada para Netflix. El resultado no fue muy favorable, con comentarios que describen al CGI como algo desastroso.

From a source connected to Netflix:

• Avatar: The Last Airbender will no longer release in 2023, but Netflix believes this will be their Stranger Things

• One Piece tested horribly, the CGI looked bad and the story didn’t make sense to non-fans, and they’re rewriting entire eps — Divinity Seeker (@DivinitySeeker1) April 13, 2023

Entre más detalles mencionados además del CGI, se habla de que el primer episodio nos muestra muchos flashbacks de Luffy joven, esto para pasar a los 15 minutos restantes en los que se presenta la tripulación. Esto de entrada no respeta a la obra original, puesto que la gente quería ver a los personajes incorporarse de a poco al igual que en el manga.

Para quienes pudieron observar esta versión les ha parecido una historia sin sentido, esto claramente sin conocer el material de origen, eso hace que la narrativa no tenga sustento por sí misma. A eso se le agrega que el maquillaje y caracterización de personajes no los ha convencido. En cuanto a la ambientación, no les ha parecido nada del otro mundo.

Con todo este trasfondo, es posible que One Piece sea una adaptación fallida más que se suma al catálogo de Netflix. Y es que no olvidemos lo mal que le fue a Death Note y Cowboy Bebop.

Vía: Twitter

Nota del editor: La verdad yo no le tenía esperanza al proyecto, y ahora me demuestran que efectivamente no va a salir bien. Sin embargo, aún hay que esperar al tráiler para ver si todos estos comentarios son correctos.