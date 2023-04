Dragon Ball FighterZ es considerado uno de los mejores juegos que han surgido de la franquicia shonen, con Arc System Works como responsable de la creación de este juego de peleas. Con One Piece lanzando recientemente una nueva entrada de rol en su vasto currículum en el mundo de los videojuegos a través de One Piece Odyssey, el actual CEO de Arc System Works discutió la posibilidad de crear un próximo juego de lucha para los Piratas del Sombrero de Paja.

A medida que la franquicia shonen se acerca al final de la historia de Luffy, aún podríamos ver llegar muchos juegos futuros. Si bien One Piece Odyssey no fue un juego de lucha directo, el reciente RPG tuvo muchas batallas en su historia. Viendo a los Piratas del Sombrero de Paja en una historia original creada en parte por el mangaka Eiichiro Oda, Luffy y su tripulación se encontraron navegando a través de viejos recuerdos y enfrentando viejos enemigos como resultado.

Por supuesto, en el frente de Dragon Ball, el videojuego más esperado bajo la bandera shonen es Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, que muchos creen que podría superar a FighterZ. El actual CEO de Arc System Works, Minoru Kidooka, discutió la posibilidad de un juego de peleas de One Piece que tuviera un estilo similar a Dragon Ball FighterZ.

Si bien Kidooka no confirmó que uno estuviera actualmente en desarrollo, el CEO insinuó la idea de que un nuevo juego de lucha centrado en la Grand Line podría no estar completamente fuera de cuestión: “Como dije antes, quiero trabajar con otras personas y usar los recursos que tenemos para crear un juego divertido para que la comunidad de gamers de juegos de pelea se reúna.

Sin embargo, One Piece es algo en lo que pensar. No puedo decir si estamos pensando específicamente en One Piece. No puedo decir “Oh sí, One Piece, sí o no”. No puedo decir nada en ninguna dirección, pero eso no significa que esté decidido o que esté fuera del ámbito de lo posible.

Realmente tienes que entender que somos una empresa pequeña. No podemos aceptar cualquier proyecto que se nos presente, tenemos que considerar los recursos”.

Vía: Comicbook