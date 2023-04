Se revela quién es el traidor del arco de Egghead en One Piece

La franquicia de One Piece ha permanecido un poco silenciosa desde que se llegó al arco actual del manga, y eso se debe a que los acontecimientos no han sido tan importantes de cara a que se nos prepara al final definitivo de la obra. Sin embargo, hay detalles interesantes como el traidor de Egghead, el por fin da la cara después de tanto misterio.

De momento se ha establecido que el personaje conocido como el Dr. Vegapunk está siendo perseguido por el gobierno mundial, concretamente por la Marina, quienes a su vez mandaron al CP0 a la misión. Ante esto el doctor ha pedido ayuda a los Mugiwara y durante todos los acontecimientos se ha percibido un asesinato que no debía de pasar.

Durante este arco se ha asesinado a Shaka, el primer clon del doctor, esta tenía información vital para encontrar a Stella, pero fue terminada antes de que todo ocurriera. Y quien presuntamente se tiene como culpable es a York, el clon número 6. Y la razón por la cual terminó con Shaka sería por la codicia y a la vez por convertirse en un dragón celestial.

I wonder what York is leveraging against the WG in exchange to become a Celestial Dragon, since I'm sure she's not dumb enough to trust their world at face value, so what is she using in this trade deal? Is it just to continue Vegapunk's research for them or is it something more? pic.twitter.com/oKOGUyxzQI

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 20, 2023