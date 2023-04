La película de Five Nights at Freddy’s ya tiene fecha de estreno

Estamos en una época en que se están lanzando varias adaptaciones de historias de videojuegos al cine, precisamente ayer se acaba de estrenar la cinta inspirada en Super Mario Bros. Y un fandom que también ha estado esperando otra película es la de Five Nights at Freddy’s, la cual está confirmada desde hace tiempo pero sin muchas noticias.

Ahora, según lo que comenta el presidente de la productora Blumhouse, Jason Blum, publicó un mensaje en Twitter casi asegurando que el próximo 27 de octubre se va a estrenar la cinta para llegar a tiempo en Halloween. Por lo que los fans de esta franquicia de terror están muy emocionados por lo que significa el estreno de la filmación.

As promised:#FNAF FANS: You asked and we delivered. #FNAFMovie is coming this Halloween on October 27. 2023!!!!!

205 days until the party.

And that is the BIG NEWS

— Jason Blum (@jason_blum) April 6, 2023