Voz de Luigi da mensaje a quienes critican la película de Mario

Por fin se encuentra disponible en cines Super Mario Bros. La película, cinta que ha sido bastante esperada por el público de Nintendo desde que se confirmó bastante tiempo atrás. Y ahora que al fin muchos le han echado el ojo, nos hemos dado cuenta que a la crítica no le ha gustado tanto, con calificaciones opuestas a las que los fans han dejado en los sitios de cine.

Esto nos lleva a que actualmente hay una guerra entre ambos bandos, puesto que unos la ven como obra maestra y otros como un desastre con una historia que se siente predecible y hasta floja como todo lo que hace Illumination Studios. Todo ha llegado a oídos de Charlie Day, actor que le presta su voz a Luigi, y efectivamente, ya se ha hecho sonar en los medios.

Aquí sus comentarios respecto a la recepción negativa de la cinta:

Creo que mi crítico más duro probablemente será un hombre de mediana edad que vive en su sótano en algún lugar. Pero creo que a mi hijo le gustará.

Aunque no haya sido una cita muy larga, queda claro lo que menciona Charlie Day, eso es básicamente que se trata de una película para niños, dedicada en su mayoría a este público. Claro, también hay guiños a quienes han estado ligados toda la vida a Nintendo, pero no pueden hacer un trama innecesariamente compleja por que Mario no se presta para eso.

Recuerda que Super Mario Bros. La Película está disponible en cines.

Vía: Sky News

Nota del editor: Sí, la trama no es la más complicada del mundo, de eso me dí cuenta el día de ayer que puede ir a ver la cinta. Sin embargo, no es como que la necesite, entonces las crítica por parte de los medios no es algo que deberíamos poner en las prioridades.