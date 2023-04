Minecraft Legends se inspira en una saga de Nintendo

Desde que se mostró Minecraft Legends por primera vez, ha quedado claro que se trata de un juego de estrategia con su identidad pero que también está fuertemente inspirado en otras del género o al menos es lo que perciben quienes están interesados en probar el videojuego. Y ahora sabemos que una de esas franquicias es de Nintendo, puede sonar extraño pero es lo que ha comentado alguien de Mojang.

En nuestra vista previa tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nathan Rose, manager de producción en este estudio, y justo le hemos preguntado si tuvieron alguna clase influencia al crear el título, intuyendo que podría tratarse de Age of Empires o hasta Starcraft. Para nuestra sorpresa, uno de los nombres que más sonó en la sesión de preguntas fue Pikmin, incluso un poco de Mario + Rabbids.

Aquí lo que nos dijo:

Por supuesto, Age of Empires y Starcraft, pero también hay juegos como Pikmin o hasta Mario + Rabbids, ya sabes, hay muchos juegos de Switch con este estilo. Pues tienen ese estilo que buscábamos, hay algún otro del que estábamos hablando recientemente, pero sí, uno de ellos es precisamente Pikmin.

En nuestra cobertura del juego también tenemos un gameplay, y justo ahí se puede ver que nuestros minions tienen un comportamiento parecido a los pequeños seres de la saga de Nintendo, solo que aquí se dedican más a destruir bases y derrotar enemigos. Falta la parte de llevar suministros de un lugar a otro, pero sinceramente se siente esa influencia de manejar diferentes personajes, todos con efectos diversos.

Recuerda que Minecraft Legends se lanza el 18 de abril para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. También llega a Game Pass en día uno.

Vía: Atomix

Nota del editor: Cuando probé el demo si me quedaron esas vibras de estar en Pikmin y mi intuición no se equivocó al peguntarle a Nathan si tenían en mente esta saga. Esto hace que mis ganas de jugarlo aumenten, puesto que Minecraft vainilla no me gusta mucho, pero Legends sí se llevó mi atención