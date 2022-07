Jugadores no quieren que Mojang modere los servidores de Minecraft

Desde su concepción, Minecraft siempre ha sido un videojuego donde los usuarios pueden dar a conocer su libertad de expresión, esto regularmente mediante el uso de servidores privados. No obstante, parece que los mismos se encuentran en peligro, dado que la propia Mojang tiene la iniciativa de ingresar a ellos y empezar a moderarlos de forma constante.

Los usuarios se unieron mediante un hashtag titulado #saveminecraft, apostando que la decisión afectará a diferentes comunidades dentro del juego, siendo así una violación a sus métodos de juego y demás.

Esto declaró uno de los youtubers más famosos del juego, Taylor “AntVenom” Harris:

Si Mojang piensa que todos los codificadores expertos que están en contra de este sistema no intentarán avergonzarlos rompiendo este sistema, apostaría en contra de Mojang.

Aquí más comentarios:

Ver un juego con el que crecí y me encantó comenzar su caída es extremadamente deprimente, este no es el Minecraft con el que crecí y no debería ser el Minecraft con el que los niños de hoy están creciendo. #saveminecraft

Si ven esto, publiquen algo con #saveminecraft si aún no lo han hecho, no quiero ver que minecraft tenga una actualización de censura @Minecraft también @Microsoft (esto no es culpa de mojang, es de microsoft), el video muestra 1.19.1 en pocas palabras.

El enojo y el hashtag se deben a la actualización v1.19.1 del miércoles pasado para Minecraft: Java Edition. Los usuarios ahora pueden denunciarse entre sí por “mensajes de chat inapropiados o comportamiento peligroso”, incluso en servidores privados. El tipo de comportamiento que será igual a un baneo es el discurso de odio, la intimidación, el acoso, la solicitud sexual o las amenazas a otros, escribió Mojang en una pregunta frecuente.

Recuerda que la Java Edition es exclusiva de PC.

Vía: Kotaku