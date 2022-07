Los Amiibo de Minecraft ya tienen fecha de salida

Algo que la pandemia ha retrasado es la producción de diferente mercancía, esto incluye a los populares Amiibo de Nintendo, figuras que aún no han terminado de salir en la serie de Super Smash Bros. Ultimate. Actualmente faltan algunos luchadores por tener su propio homenaje, pero afortunadamente, hoy se ha dado la fecha de salida para los de Minecraft.

Mediante las redes sociales, la empresa de Japón comunicó que el pack de amiibo de Steve y Alex ya se encuentra en una fase para terminar producción, afirmando que estos llegarán a tiendas el próximo 9 de septiembre. Tanto de forma física, así como en los negocios físicos, por su parte, las preventas se van a abrir dentro de unos días más para el goce de los fans.

Block off your calendar! The Steve & Alex Super Smash Bros. #amiibo will be released on September 9th. #Minecraft pic.twitter.com/9hsbfEThOO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 29, 2022