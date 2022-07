Aquí el nuevo vistazo al anime de Chainsaw Man

Conforme nos acercamos al final del año, muchos se preguntan cuándo es que tendremos más información sobre el esperado anime de Chainsaw Man. Afortunadamente, nuestra espera está por terminar, ya que un nuevo adelanto revela la fecha en donde se compartirán más detalles sobre esta adaptación.

Recientemente, las cuentas oficiales de MAPPA en redes sociales, publicaron una imagen promocional en donde podemos ver a Denji en su forma de Chainsaw Man parado en la cima de escombros, mientras sangre cae de por todos lados.

Respecto al esperado adelanto, se ha revelado que el próximo 5 de agosto se compartirá un nuevo tráiler de este anime. Considerando que la adaptación está planeada para estrenarse en algún punto de este año, es muy probable que este nuevo vistazo confirme la fecha de estreno de Chainsaw Man.

En temas relacionados, el manga de Chainsaw Man ha regresado con nuevos capítulos. De igual forma, ya sabemos en dónde se transmitirá este anime.

Nota del Editor:

Chainsaw Man es espectacular, y considerando el fantástico trabajo que MAPPA ha logrado con Attack on Titan y Jujutsu Kaisen, no puedo esperar para ver cómo es que esta adaptación funcionará. Lo mejor de todo, es que no veremos censura.

Vía: Siliconera