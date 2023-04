Comienza la preventa de boletos para Saint Seiya El Inicio

Desde hace algunos meses se han estado mostrando tráilers de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya El Inicio, película que adaptará la obra japonesa y que llegará a todo el mundo. Esto mismo ha hecho que los fanáticos se pregunten cuándo podrán ver la cinta en sus cines favoritas, y ahora, al menos en latam. la preventa de boletos ha dado comienzo.

Mediante sus redes sociales, tanto Cinemex como Cinépolis, las grandes cadenas de cine de este país, confirmaron que los fanáticos de la saga ya pueden adquirir sus entradas en sus complejos. Se enfocan concretamente en el día de estreno, el cual es el 27 de abril, pero también está la opción de adquirirlos para ese mismo fin de semana de emisión.

Ya puedes comprar tus boletos y prepararte para el estreno de #LosCaballerosDelZodiaco #SaintSeiya en Cinemex este 27 de abril: https://t.co/59eZROFFmU pic.twitter.com/GujDRLBpnl — Cinemex (@Cinemex) April 17, 2023

¿Listo para vivir la emoción en la pantalla grande con #LosCaballerosDelZodiaco? ♐⚔️ Asegura tus boletos en preventa y sé uno de los primeros en disfrutar esta emocionante aventura. 👉 https://t.co/DyejcIjQHI pic.twitter.com/GXNYdBXuWb — Cinépolis (@Cinepolis) April 17, 2023

En cuanto a los idiomas de la cinta, se ofrecen opciones diferentes como la versión con doblaje latino, en la cual regresan algunas voces conocidas y también se notarán las ausencias como la interpretación de Seiya. Por su parte, también se puede apreciar la película en idioma original, así que los usuarios podrán elegir su complejo favorito.

Recuerda que el estreno de Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya El Inicio es el próximo 27 de abril.

Vía: Twitter

Nota del editor: No le auguro un éxito desgarrador a esta película, pues por los tráilers no se aprecia un material de primer nivel. Creo que la gente debería aprender cuando una obra no tiene el potencial para llegar en live action, con Dragon Ball no captaron esa lección.