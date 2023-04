Más juegos llegan a Xbox Game Pass

Microsoft ha estado acostumbrado a anunciar casi cada semana títulos que llegarán a su servicio de alquiler de videojuegos, Xbox Game Pass, mismo que se ha ido consolidando poco a poco. Y este martes que se lanzan juegos importantes, era obvio que debían anunciar más fechas, esto para que los jugadores no olviden hacer sus descargas.

Aquí la lista de lo que ya está disponible y de lo que llegará en los próximos días de abril:

– Minecraft Legends – Disponible ya (Consolas, Cloud y PC)

– Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly – 20 de abril (Cloud, Consola y PC)

– Medieval Dynasty – 20 de abril (Xbox One)

– Cassette Beasts – 26 de abril (PC)

– BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition – 27 de abril (Cloud, Consola, PC)

– The Last Case of Benedict Fox – 27 de abril (Consola, PC)

– Redfall – 2 de mayo ( Cloud , PC, Xbox Series X|S)

Recuerda que todo este contenido llegará para quienes tienen Game Pass normal o también la edición Ultimate.

Vía: VGC

Nota del editor: Por ahora los juegos importantes del listado son Minecraft Legends y Redfall, los demás son un muy indies o de nicho en el caso del juego de peleas de Arc System Works. Ya veremos si el catálogo sigue sumando cosas interesantes a futuro.