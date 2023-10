Netflix quiere Gran Theft Auto en su plataforma

Un nuevo informe del Wall Street Journal ha detallado que Netflix ha estado en conversaciones con Take-Two Interactive y Rockstar Games para obtener la licencia para tener GTA en su plataforma. Según el Wall Street Journal y sus fuentes, “ha discutido planes para lanzar un juego dentro de la popular serie de acción y aventuras Grand Theft Auto de Take-Two Interactive Software a través de un acuerdo de licencia”.

A pesar de los informes y rumores en línea que sacan la información de contexto, el acuerdo no es para un nuevo juego en desarrollo por parte de Netflix. En su lugar, Netflix simplemente desea los derechos para tener un juego de Grand Theft Auto en su plataforma. Aunque el informe no especifica qué juego, se puede suponer que se refiere al último juego no anunciado (pero filtrado), GTA VI.

Aunque GTA VI aún no ha sido anunciado, Take-Two Interactive ha informado que la compañía espera aumentos significativos de ingresos en su próximo año fiscal. Take-Two espera un aumento de $2.5 mil millones de dólares, lo que ha llevado a la mayoría de la comunidad a creer que se acerca la revelación de GTA VI.

El informe también revela que Netflix ahora tiene un gran enfoque en los juegos móviles y, como tal, lanzará una amplia gama de juegos móviles en su plataforma en los próximos meses. Entre los juegos se incluyen el thriller coreano Squid Game y la comedia sobrenatural Wednesday, según destaca el informe. Además, el informe también cita a sus fuentes y dice que Netflix está discutiendo juegos basados en Extraction, su serie de Sherlock Holmes y su serie Black Mirror.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Pues yo no creo que sea GTA VI, veo mucho más probable que, en caso de que se logre un acuerdo, les den Chinatown Wars, para probar. Ese juego estaba genial en iOS y lo quitaron.