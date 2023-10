Marvel’s Spider-Man 2 ya tiene calificaciones de la prensa

El día de hoy finalmente se han revelado las reseñas de Marvel’s Spider-Man 2,videojuego que llega para ser la exclusiva más grande del año para PlayStation, siendo precedido hace un par de meses por Final Fantasy XVI. Y ahora que ya hay calificaciones compiladas en sitios como Metacritic, la gente se ha preguntado si se ha logrado superar lo que la propia Insomniac Games hizo tan bien en el pasado.

Para este momento, el videojuego cuenta con una puntuación de 91, algo que automáticamente lo hace ser un producto que vale totalmente la pena para los dueños de la consola, esto se debe a que es una apuesta para la nueva generación, pues tal vez se tuvo en mente llevarlo a PS4. Sin embargo, con la ausencia de pantallas de carga, es posible a que el dispositivo anterior le fuera imposible llevar a cabo algo así.

Algo llama bastante la atención de la selección de calificaciones, es el hecho de que salieron totalmente positivas, no hay ninguna que se pueda considerar como mixta o negativa, por lo que la prensa ha coincidido en que le gustó esta nueva aventura con dos protagonistas. Se hace bastante énfasis en lo orgánico que se siente el cambio entre ellos y como la historia también se va integrando.

Sin embargo, todo esto puede cambiar con el pasar de los días, dado que faltan algunos medios por poner su opinión y plasmarla de manera local con el público. Eso mismo pasó con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual arrancó con un puntaje casi perfecto, pero que al final bajó con el llegar de más reseñas.

Vía: Metacritic

Nota del editor: La verdad se esperaba tener algo así, pues Insomniac Games tiene un historial básicamente impecable. Eso sí, cuando lleguen las calificaciones de usuarios no creo que se conserve con un 91, dado que los ceros no van a faltar.