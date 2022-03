Aunque la diferencia de tiempo ficticio entre la tercera y cuarta temporada de Stranger Things solo fue de seis meses, en el mundo real han pasado casi tres años desde que vimos a Mike, Eleven y compañía. De esta forma, Netflix recientemente compartió un video que nos revela qué estuvieron haciendo los actores de esta serie durante todo este tiempo.

Durante los últimos tres años, estrellas como Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard han participado en diversos proyectos de todo tipo, ya sea detrás y frente a la cámara. Junto a esto, los actores también han participado en diversos eventos y organizaciones fuera del mundo de Hollywood.

Have you missed them as much as I have? Here’s what the STRANGER THINGS cast has been up to since we last saw them in Hawkins. pic.twitter.com/6rTdIUSup8

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 8, 2022