Discord y Spotify presentan fallos

Dos de los servicios más importantes del momento no están funcionando como deberían. Desde hace un par de horas, varios usuarios han reportado problemas con Spotify y Discord, y hasta el momento no hay una solución clara a estos inconvenientes.

Aproximadamente, desde las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), Discord presentó una serie de errores que han impedido su acceso en gran parte del mundo. Pese a que Down Detector ha señalado que los casos han disminuido en los últimos momentos, esto sigue siendo un problema para muchos.

We’re aware of an issue causing message failures and are working on a fix.

Por su parte, Spotify ha señalado problemas similares, con usuarios señalando que la aplicación ha cerrado sus sesiones sin previo aviso. Afortunadamente, estas dos compañías ya están trabajando en una solución, y esperan que los servicios regresen a la normalidad lo más pronto posible.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022