¿Los nuevos DualSense evitan el drift?

En el pasado se han reportado varios casos de drift en el DualSense, el control del PS5. Aunque no estamos hablando de un problema al nivel de los Joy-Con del Switch, muchos usuarios se han preocupado por la posibilidad de que este error se presente. Afortunadamente, parece que PlayStation ha modificado los nuevos modelos del DualSense para evitar el drift.

Como sabrán, hace un tiempo salieron a la venta tres nuevos colores del DualSense, Rosa Nova, Púrpura Galáctico y Azul Starlight. Aunque a primera instancia parece que estos son los mismos controles que hemos visto desde finales de 2020, pero en diferentes tonos, el canal de YouTube conocido como TronicsFix, decidió abrir estos aditamentos, y descubrió una serie de cambios.

Para comenzar, estos tres modelos cuentan con un resorte ligeramente diferente ubicado detrás de los botones traseros L y R. En previos DualSense, el resorte tenía un grosor de 0,25 mm, mientras que los nuevos encontramos resortes que miden 0,3 mm de grosor. Junto a esto, se ha cambiado una pequeña pieza de plástico negro en la parte inferior por una pieza de plástico verde de aspecto idéntico. Como se explica en el video, es poco probable que este cambio marque una diferencia notable para los jugadores, pero también existe la posibilidad de que esto evite el drift.

Fuera de eso, los controles Rosa Nova, Púrpura Galáctico y Azul Starlight no presentan más cambios internos. Esperemos que estos dos pequeños cambios no sean exclusivos de estos modelos, y también estén integrados en los DualSense de colores clásicos. En temas relacionados, mañana tendremos un nuevo State of Play. De igual forma, una serie de God of War está en camino.

Nota del Editor:

He tenido mi PS5 desde día uno, y puedo decir que el DualSense nunca me ha presentado problemas de drift. Claro, la pila tal vez ya no dura tanto como cuando lo use por primera vez, pero fuera de eso, el control sigue funcionando de forma perfecta.

Vía: TronicsFix