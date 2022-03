Las 5 desarrolladoras más importantes del momento

El día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Desde sus inicios, las mujeres han tenido importantes contribuciones en la industria de los videojuegos y algunas de las franquicias más populares de la actualidad en realidad se las debemos a ellas. Es por eso que, con motivo de este día, hemos decidido preparar un listado con las cinco desarrolladoras más importantes del momento.

Siobhan Reddy, directora de Media Molecule

Siobhan Reddy se unió a Media Molecule en 2006, y desde ese entonces, ha trabajado en todo tipo de proyectos incluyendo Burnout 3, Burnout 4, la franquicia de LittleBigPlanet, Tearaway y Tearaway Unfolded, y más recientemente en Dreams. Su creatividad ha impulsado el talento dentro de este estudio y como resultado hemos tenido producciones bastante divertidas y novedosas. No sabemos en qué esté trabajando actualmente Media Molecule, pero ten por seguro que Reddy jugará un importante papel durante el desarrollo.

Bonnie Ross, vicepresidenta corporativa de Xbox Game Studios y directora de 343 Industries

Esta talentosa desarrolladora llegó a Microsoft en 1994 y ha contribuido en importantes franquicias como Counter Strike, Gears of War, Psychonauts y Mass Effect. Sin embargo, actualmente destaca por liderar a la gente de 343 Industries, desarrolladores de Halo Infinite. Ross no solamente ha demostrado increíbles habilidades como desarrolladora, sino también como líder para uno de los estudios más talentosos del momento. Además de lo anterior, también se desarrolla como vicepresidenta corporativa de los Xbox Game Studios.

Jade Raymond, fundadora de Haven Entertainment Studios

Assassin’s Creed es una de las franquicias más populares de la actualidad, y Jade Raymond desempeñó un papel sumamente importante en su creación. Adicionalmente, Google la contrató como vicepresidente y directora de Stadia Games and Entertainment, y después de que la compañía haya presentado una importante reestructuración, Raymond decidió dejarla de lado para formar su propio estudio conocido como Haven Entertainment Studios, quienes hoy en día se encuentran trabajando en una nueva IP para PlayStation.

Kim Swift, directora sénior de cloud gaming para Xbox Game Studios

Kim Swift es nada más y nada menos una de las principales responsables por la creación del aclamado Portal. No solamente lideró al equipo de desarrollo, sino que ella misma se encargó del diseño de múltiples niveles. Dentro de Valve, Swift también trabajó en los dos juegos de Left 4 Dead y posteriormente fue reclutada por Amazon, antes de que Electronic Arts decidiera sumarla a su equipo junto con Jade Raymond. Después de la reestructuración de Google Stadia, Swift se fue a Microsoft donde ahora se encarga de liderar al equipo de cloud gaming en los Xbox Game Studios.

Amy Hennig, presidenta de Skydance New Media

Durante décadas, Amy Hennig se desempeñó como la principal guionista para múltiples juegos de Nintendo, Electronic Arts, Eidos Interactive y otros más. No obstante, fue su trabajo en la serie de Uncharted lo que realmente le dio ese reconocimiento que merecía y desde entonces se ha convertido en una de las mujeres más importantes de la industria. Hace no mucho tiempo, Skydance New Media la reclutó como presidenta para liderar su división de videojuegos, quienes ya están trabajando en una nueva IP relacionada con Marvel.