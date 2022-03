Se filtra un nuevo control elite para Xbox

Con la llegada del Xbox Series X|S, Microsoft optó por dejar el control de Xbox tal y como estaba, pero con algunas cuantas modificaciones. Desde 2021, el propio Phil Spencer insinuó que tal vez lanzarían otro control con funcionalidades similares a las del DualSense, y parece que ya se les pudo haber filtrado.

En redes sociales empezó a circular una nueva imagen en donde podemos ver a un Xbox Elite Controller 2 pero en color blanco, cuando actualmente solo existe un modelo en color negro además del de edición limitada de Halo Infinite.

(Leaked) Official White Xbox Elite Series 2 Controller 👀

Credit to @JHoncho6712 for the find 👏 pic.twitter.com/0CgX0V5Q9A

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) March 7, 2022