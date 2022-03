A pesar de ser más accesible que las pasadas entregas de FromSoftware, Elden Ring sigue siendo un juego sumamente retador que pondrá al límite la paciencia y habilidades del jugador. De hecho, muchos de sus usuarios siguen atorados con el primer jefe de este título y parece que su estrategia consistirá en regresar una vez que su personaje sea mucho más fuerte.

Un nuevo reporte publicado por Techradar revela que en Steam, solamente un 55% de los usuarios han logrado derrotar a Godrick, el primer jefe que nos encontramos en Stormveil Castle, uno de los primeros calabozos de Elden Ring. Las cosas son ligeramente mejor en PlayStation, donde un 64% de los usuarios ya lograron vencer a este enemigo.

Y es que Stormveil Castle, a pesar de estar ubicado en una de las primeras zonas del juego, no es necesariamente un calabozo que los jugadores de Elden Ring deberían visitar durante su tiempo en The Lands Between. Lo recomendado es que primero exploren lo suficiente, suban de nivel y después ya intenten vencer a Godrick. De lo contrario, vas a estar sufriendo más de lo necesario. Por supuesto, también ayuda que termines antes el tutorial del juego para familiarizarte con sus mecánicas.

Nota del editor: Yo también tuve muchísimas dificultades cuando quise enfrentarme a Godrick durante mis primeras horas en Elden Ring. Está claro que FromSoftware diseñó a este jefe como una trampa para los nuevos jugadores, así que si tú también están teniendo problemas contra él, mejor explora otras zonas.

