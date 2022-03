Elden Ring aún sigue dando mucho de qué hablar. Como uno de los grandes contendientes a Juego del Año, el trabajo de FromSoftware ha sido el catalizador de varias conversaciones sobre la dificultad, el mundo abierto y, en el caso del día de hoy, el tutorial. Gracias a una foto, recientemente se dio a conocer que muchos jugadores se han saltado por completo esta pequeña, pero muy importante, sección del título.

Recientemente, Bruno Dias, escritor y director de FailBetter Games, compartió una imagen en su cuenta oficial de Twitter, en donde señala que el inicio de Elden Ring y su tutorial se encuentran en direcciones opuestas al inicio del juego. Aunque claramente esto era solo una observación bastante graciosa, los comentarios han revelado que muchas personas no se habían dado cuenta de que siquiera existía un tutorial.

this is probably the funniest level design of the year to me pic.twitter.com/HqZ9rAUarV

