Netflix anuncia serie animada de Devil May Cry

Dante está regresando, pero en forma animada. En su evento de animación Drop 01, Netflix anunció que se está asociando con Capcom para una nueva serie animada basada en la serie de acción Devil May Cry. Adi Shankar, quien previamente trabajó en la adaptación de Castlevania para Netflix, será el productor ejecutivo, mientras que Studio Mir se encargará de la animación.

Aún no hay una fecha de estreno, pero Netflix lista el programa como “próximamente”. Puedes echar un vistazo muy breve en el avance del teaser al pie de esta nota. No se sabe mucho más sobre la serie, pero en un comunicado, Shankar dijo:

“Es un honor que Netflix y Capcom me hayan confiado la dirección de la franquicia Devil May Cry. [El escritor] Alex Larsen y yo amamos a estos personajes, somos parte de la comunidad de aficionados y prometemos superar la barrera excepcionalmente alta que hemos establecido para nosotros mismos”.

Esta no es la primera colaboración entre Netflix y Capcom; la plataforma ha realizado varios proyectos diferentes de Resident Evil, y también está en desarrollo una película de Mega Man. Netflix tampoco ha sido tímido a la hora de adaptar videojuegos, con proyectos en desarrollo que incluyen Horizon Zero Dawn, Gears of War, Assassin’s Creed y BioShock.

En cuanto a Devil May Cry, la quinta entrega de la serie, lanzada en 2019, fue un intento del director Hideaki Itsuno de revivir los juegos de acción puros.

“Quería demostrar que el género podía existir si te enfocas solo en eso”, dijo en 2019 al hablar sobre la elegante acción del juego.

Vía: The Verge

Nota del editor: No soy tan fan de Devil May Cry, de hecho pienso que el mejor de la saga es DmC pero las animaciones de Netflix están quedando muy bien y es una maravillosa era para vivir ahora que ponen tanta atención a la industria de los videojuegos así que, hay que verla.