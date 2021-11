Así corre Devil May Cry 5 en el Steam Deck

Aunque el Steam Deck estaba pensado para debutar originalmente este año, Valve decidió posponerlo hasta febrero de 2022 debido a la escasez de chips y microcomponentes. Por supuesto, eso no significa que no vayamos a tener novedades en estos meses, y Capcom ahora ha salido a presumirnos qué tal corre Devil May Cry 5 en esta plataforma.

Vía su canal oficial de YouTube, el publisher nipón publicó un breve video de un minuto en donde podemos ver cómo es el rendimiento de este título en el Steam Deck.

Como puedes ver, DmC 5 corre lo suficientemente bien en el Steam Deck, y aunque no se trata del título más gráficamente demandante allá fuera, sí se trata de un juego que llegó al mercado apenas hace unos años. Esperemos que la gran mayoría de juegos puedan correr así de bien.

Nota del editor: Por supuesto, el RE Engine es uno de los motores gráficos más flexibles en la industria, así que no es de sorprendernos que corra tan bien en prácticamente cualquier consola en donde lo pongas. Otro claro ejemplo de esto es Monster Hunter Rise en el Switch.

Via: Capcom