Tomb Raider tendrá su propia serie animada en Netflix

Lara Croft estará saqueando tu lista de Netflix el próximo año, y el miércoles, la plataforma de streaming ofreció un vistazo exclusivo a su nueva serie animada, Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft, durante su evento virtual Drop 01.

La vista previa de Netflix de Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft fue breve, pero establece el tono y el escenario para la serie animada. Como se anunció en 2021, el programa seguirá la vida de Lara Croft después de los eventos de la trilogía de supervivencia de Crystal Dynamics (Tomb Raider de 2013, Rise of the Tomb Raider de 2015 y Shadow of the Tomb Raider de 2018). En el avance, vemos a Lara empuñando arco y flechas, explorando cuevas en lugares lejanos y recordando sus aventuras anteriores y camaradas caídos.

Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft llegará al servicio de streaming en algún momento de 2024. La serie está producida por Legendary Entertainment y animada por Powerhouse Animation, el estudio detrás de Castlevania y Masters of the Universe: Revelation en Netflix.

La actriz Hayley Atwell (Capitán América: El Primer Vengador, Misión: Imposible – Reckoning Part One) prestará su voz a Lara Croft en Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft, sucediendo a Camilla Luddington, quien dio voz al personaje en los juegos recientes de Crystal Dynamics.

Lara Croft regresará en varias formas en los próximos años. Amazon está desarrollando una serie de live action basada en el personaje, con la ayuda de la guionista Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Indiana Jones y el Dial del Destino). Luego, por supuesto, está el próximo videojuego de Tomb Raider, una continuación alimentada por Unreal Engine 5 y publicada por Amazon, que sigue a la trilogía de supervivencia de Crystal Dynamics. A corto plazo, los fanáticos de Tomb Raider podrán revivir las primeras aventuras de Lara en febrero, con el lanzamiento de los remasterizados de Tomb Raider 1-3.

Vía: Polygon

Nota del editor: ¡Ah caray! Esto sí me interesa. Vienen buenas cosas para Tomb Raider. Lamentablemente no es lo mismo para los empleados de Crystal Dynamics y eso no está padre 🙁