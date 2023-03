Naughty Dog estaría trabajando en un juego nuevo

A día de hoy, a Naughty Dog se le ha considerado como uno de los estudios estrella de PlayStation, eso se debe a que han entregado grandes franquicias como Uncharted, pero especialmente The Last of Us. Esa misma reputación que se han forjado, hace que los fans se pregunten cuál es su siguiente juego, dado que se ha revelado que están trabajando arduamente.

Actualmente el estudio de desarrollo está dividido en dos equipos, uno que se está encargando del multijugador de The Last of Us, proyecto que ya es conocido desde hace varios meses atrás. Por su parte, la segunda división está ocupada con lo que parece ser el próximo lanzamiento fuerte, de hecho se ha hablado de una nueva propiedad intelectual.

De hecho, el propio Neil Druckmann ha comentado que ya están trabajando en su siguiente gran paso, al menos eso es lo que dijo en las entrevistas recientes de la adaptación de HBO para The Last of Us. Esto fue lo que mencionó:

Todo lo que puedo decir es que ya estamos trabajando en el próximo juego y la decisión se ha tomado. No puedo comentar lo que es, pero ese es el proceso por el que hemos pasado: se han estudiado muchas cosas diferentes y elegimos la que más nos emocionaba.

Tras esto, se debería establecer que tal vez no se retomen franquicias previas, primero con Uncharted, pues el estudio ha dicho que la cuarta entrega es el cierre perfecto, y que al menos ellos no la van a continuar. Por su parte, The Last of Us Part II es un proyecto muy reciente, por lo que seguro van a dejar bastante tiempo para lanzar el tercer capítulo.

Ya veremos si en algunos meses nos cuentan más sobre lo nuevo en un PlayStation Showcase.

Vía: Youtube

Nota del editor: Sería un buen momento para darnos un vistazo a sus proyectos, puesto que no hay nada en el horizonte para Sony en estos momentos. Sabemos del DLC para Horizon Forbidden West y también de Spider-Man 2, pero no mucho más allá.