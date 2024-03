Monster House podría tener una secuela o spinoff

Aunque muchos la consideraron como algo horripilante en su momento por calidad de animación, hay personas que tienen a la cinta de Monster House de 2006 entre sus grandes recuerdos de la infancia, incluso algunas de sus escenas se han retomado para volverse memes reconocidos de la cultura pop. Y algo con lo que están de acuerdo los fans, es que se debería tener alguna especie de secuela, misma que regrese a los personajes a esa casa llena de misterios que tenía como objetivo asustar a todo el vecindario.

El director Gil Kenan recientemente recordó cuánto amaba el proyecto y lo de acuerdo que está con un regreso a ese mundo. Sin embargo, pero la razón de no tener más cintas es precisamente el final de la película original, pues tiene un cierre que no se presta para seguir la historia. A eso se suma que tal vez el estudio dueño de los derechos posiblemente no tenga el interés de hacerlo posible, pues tienen más franquicias que explotar en estos momentos como el universo expandido de Spider-Man.

Aquí sus declaraciones:

Me encanta esa película y estoy buscando encontrar algo más que tenga lugar, totalmente, en ese mismo mundo de la animación. Podría haber otra historia de Monster House , no he tenido la idea en los años posteriores. Además, Se siente como si esa película tuviera una historia tan completa. La razón para volver a visitar una serie de películas son siempre los personajes, esa es la razón para hacerlo. Y todavía soy amigo de gran parte del elenco de esa película y me mantuve en contacto, especialmente con el elenco joven de esa película. Ellos’ A todos les está yendo muy bien, ha sido increíble verlos crecer hasta convertirse en adultos.

Nunca digas nunca… Esa fue mi primera película y siento que, para mí, fue más que nada una tarjeta de presentación tonal, fue un reflejo de las mismas experiencias que tuve con películas como Los Cazafantasmas y Gremlins . y Los Goonies y Beetlejuice , todas películas que no tuvieron miedo de volverse un poco más oscuras temáticamente y levantar el telón sobre algunas de las partes más aterradoras del proceso de crecer, o simplemente intentar vivir tu vida como ser humano en este Todo eso me pareció realmente auténtico, incluso cuando era un joven amante del cine. Hubo una serie de películas realizadas en los años 80 que no tenían miedo de arrojar luz sobre esos temas, y luego eso pasó de moda, y todavía está pasado de moda. Siento que estamos aquí haciendo nuestra parte, tratando de agregar un poco más, especialmente para audiencias más jóvenes, un poco más de una ventana al alcance completo de la experiencia humana, porque eso solo significa que estás teniendo una conexión más profunda con la película que estás viendo y una conexión más auténtica.