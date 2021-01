Mod combina el mundo de TLOU II con Resident Evil 3 en un increíble trabajo

Solo los modders son capaces combinar dos mundos que de manera oficial nunca veríamos juntos. Este es el caso de Darkness Valtier, quien no hace mucho publicó un mod, el cual hace que los personajes de The Last of Us Part II se sometan al tormento que es escapar de Raccon City en el remake de Resident Evil 3.

Esta nueva forma de jugar la re-imaginación de Capcom ya está disponible en Nexusmods, y transforma a Jill Valentine en Ellie, a Joel en Carlos, a Tyrell Patrick en Tommy, a Victor en Jesse, a Nicholai en Abby, y a Nemesis en un enorme Bloater. A continuación puedes ver en acción este mod.

Sin duda alguna, este es el mod perfecto para todos aquellos que deseaban matar a Abby al final de The Last of Us Part II, y no tener algún tipo de conflicto moral. En temas relacionados, Lady Dimitrescu, la villana de Resident Evil Village, ya tiene fan arts. De igual forma, The Last of Us Part II ya es el juego con más premiaciones GOTY en la historia.

Vía: Darkness Valtier