Guillermo del Toro habla sobre una posible nueva película de Pacific Rim

Pacific Rim, o Titanes del Pacífico como se le conoció en nuestra región, es una de las películas de ciencia ficción más aclamadas en años recientes. La secuela tal vez no estuvo a la altura de la original, pero eso no significa que su director, Guillermo del Toro, ya esté dispuesto a rendirse en la franquicia. ¿O sí?

En Twitter, Del Toro habló sobre lo mucho que le encanta Pacific Rim, pero antes de que los usuarios pudieran hacer especulaciones, el cineasta aclaró que por ahora no hay planes de hacer una nueva película de la saga:

Talking only as a fan BTW – NO plans to return.

— Guillermo del Toro (@RealGDT) January 26, 2021