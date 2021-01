The Lord of the Rings: Gollum se retrasa hasta el 2022

Tal parece que Hogwarts Legacy no será el único juego que no cumplirá con su fecha de lanzamiento de 2021. El día de hoy Daedalic Entertainment anunció que The Lord of the Rings: Gollum no estará disponible este año, y se ha retrasado hasta un punto no especificado de 2022.

Junto a esta triste noticia, se reveló que Daedalic Entertainment se ha unido con Nacon para crear un acuerdo de co-publicación, esto con el objetivo de “asegúrese de que el juego cumpla con las expectativas de los fanáticos de El señor de los anillos y aproveche al máximo el poder de la nueva generación de consolas”.

The Lord of the Rings: Gollum llegará a Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en algún punto del 2022. Esperemos que este sea el último juego de 2021 que se retrase, aunque hay varios rumores que señalan que este no será el caso y veremos varios anuncios similares a lo largo de este año.

