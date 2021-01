Hogwarts Legacy ha sido retrasado hasta el 2022

Uno de los juegos más esperados para la nueva generación ya no estará disponible este año. Durante la presentación de The Future of Gaming de 2020, se anunció Hogwarts Legacy, un título third party que llegará a PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Aunque se esperaba que este título estuviera disponible en algún punto de 2021, el día de hoy se ha revelado que este ya no será el caso.

Por medio de un comunicado, la cuenta oficial del juego en Twitter ha revelado que Hogwarts Legacy se ha retrasado hasta algún punto no especificado de 2022. Esto fue lo que se comentó:

“Nos gustaría agradecer a los fanáticos de todo el mundo por la tremenda reacción al anuncio de Hogwart Legacy por parte de nuestro sello de Portkey Games. Crear la mejor experiencia posible para todos los fanáticos del mundo mágico y de los juegos es primordial para nosotros, por lo que le estamos dando al juego el tiempo que necesita. Hogwarts Legacy se lanzará en 2022”.

Por el momento se desconoce exactamente cuando veremos este título disponible en las plataformas de previa y actual generación. De igual forma, no se reveló la razón detrás de esta decisión, pero considerando que 2020 no fue un año agradable, es probable que el COVID-19 tenga algo que ver en esta decisión. Solo esperemos que otros juegos programados para 2021 no sufran el mismo destino de esta experiencia desarrollada por Avalanche Software.

Vía. Hogwarts Legacy