BioMutant finalmente tiene una fecha de lanzamiento

¿Te acuerdas de BioMutant? Este extraño juego de mundo abierto fue anunciado por THQ Nordic en Gamescom de 2017, y desde ese entonces, los fans han estado esperando ansiosamente por una fecha de lanzamiento concreta. Bueno, nos complace decirte que ya sabemos cuándo podrás jugar esta próxima aventura.

Biomutant is coming to PC, PlayStation 4, and Xbox One on May 25th, 2021. pic.twitter.com/qVdTMaxxS5

— Biomutant (@Biomutant) January 26, 2021