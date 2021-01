The Last of Us Part II ya es el juego con más premiaciones GOTY de todos los tiempos

The Witcher 3: Wild Hunt sostenía el récord para el juego con más premiaciones GOTY durante casi cinco años, pero finalmente ha sido vencido. Según Game Awards, un sitio que monitorea premiaciones de videojuegos, The Last of Us Part II ha superado al RPG de CD Projekt Red.

Anteriormente, Geralt of Rivia se encontraba en la cima con 260 premiaciones GOTY, pero lo nuevo de Naughty Dog recientemente alcanzó 261, convirtiéndolo así en el videojuego más premiado de todos los tiempos. Sin duda alguna, un logro impresionante.

A comparación, God of War y The Legend of Zelda: Breath of the Wild tuvieron 208 y 223 premiaciones respectivamente. En otras palabras, será necesario algo muy especial para derribar a The Last of Us Part II de su nuevo trono.

Fuente: Game Awards