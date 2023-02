Miyamoto habla sobre un juego nuevo de Super Mario

Algo que los fanáticos de Nintendo aún no tienen del todo claro, es que por ahora Super Mario no ha recibido una nueva entrega en la consola actual, Switch, pues desde que llegó Odyssey hace cinco años no ha salido nada además de ports o juegos de deportes. Sin embargo, los fans pueden estar tranquilos, dado que Shigeru Miyamoto ha resuelto algunas dudas.

Durante una nueva entrevista con el medio de IGN, se abordó el tema de por qué no hay un juego nuevo de la saga en el horizonte, más porque la franquicia está más fuerte que nunca en cuanto a presencia mundial. Pues hace pocos días se hizo la apertura de Super Nintendo World en Estados Unidos, así como el próximo estreno de la película.

Esto mencionó al respecto:

Siempre estamos trabajando en Mario, así que cuando lleguemos a un momento en el que podamos compartir información, ciertamente lo haremos.

Todo esto significa, que efectivamente, ya hay un nuevo videojuego de Mario en el horizonte, algo que ciertamente es una alegría para quienes son aficionados a la marca del personaje insignia de Nintendo. Sin embargo, podría faltar un tiempo para conocer más detalles del mismo, podría darle el cierre a Switch, apertura a la próxima consola o ambos.

Por ahora, la última aventura del plomero es Bowser’s Fury, entrega que viene dentro de Super Mario 3D World.

Vía: VGC

Nota del editor: La sequía de Mario se siente muy pesada, y no, los spin off donde hace deportes o colabora con los Rabbids no cuentan. Hace falta un plataformero en forma, ya sea de dos o tres dimensiones.