Manga de Hunter X Hunter podría cancelarse

El año pasado fue motivo de alegría para los fanáticos del mundo del anime, y eso se debe a que el creador de la franquicia de Hunter X Hunter regresó a dibujar el manga que por tantos años se quedó incompleto. Y si bien por ahora las cosas están algo tranquilas, una nueva noticia podría hacer pensar a algunos que ya no se van a publicar más capítulos.

Se ha verificado por parte de la editorial Shueisha, quienes distribuyen los episodios en Weekly Shonen Jump, que el estado de serialización del proyecto ha cambiado y justo eso alarmó a los fans. Pues ha pasado de “trabajo realizado” a “serialización archivada”. Esto último se hace cuando las sagas están canceladas, terminadas o transferidas a otra editorial.

HUNTERxHUNTER is no longer listed as a 'serialized work' from Weekly Shonen Jump on the magazine's official website.

The series is now listed in the 'Archived Serializations' section along with ended, canceled, and transferred works.https://t.co/0UjBu7K8HA pic.twitter.com/PyictFu45A

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) February 19, 2023