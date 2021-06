Minecraft celebra el 30 aniversario de Sonic con DLC especial de este personaje

Parece que las celebraciones por el 30 aniversario de Sonic the Hedgehog no se detendrán con una enciclopedia y una remasterización de un juego de Wii, ya que el icónico personaje de SEGA ha llegado a Minecraft por medio de un DLC, el cual ya está disponible.

En estos momentos ya puedes adquirir un contenido adicional para Minecraft, el cual nos permite recorrer Green Hill Island y Chemical Plant Zone, y tal como si fuera un juego en 3D de este personaje, pero sin todos los problemas usualmente presentes en los títulos de Sonic.

It's Sonic's turn to be yeeted into Minecraft. pic.twitter.com/0iHWFWTKnh

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) June 22, 2021