Por si no estabas enterado, Paramount Pictures mencionó desde el año pasado que tenían múltiples proyectos emocionantes sobre Transformers en desarrollo. Uno de ellos será, evidentemente, una nueva película y el día de hoy finalmente sabemos cómo se va a llamar, además de que también se reveló su logo oficial.

Transformers: Rise of the Beasts será el nombre que llevará este futuro largometraje a cargo de Steven Caple Jr., el cual será una adaptación de Transformers: Beast Wars. Acá puedes ver su logo:

Lorenzo di Bonaventura, productor, explicó por qué era tan importante que la franquicia tomará otro camino:

“Queríamos darle algo nuevo a nuestra audiencia. Yo diría que ya hemos desgastado la batalla entre los Autobots y los Decepticons. Tuvimos que encontrar un nuevo set de villanos y prioridades, los Autobots deberán salvar al mundo y en este caso los Maximals. Si ya has visto las demás películas, aquí verás villanos nunca antes vistos y muchos elementos que anteriormente no habíamos tocado.”

Por el momento, no hay fecha de estreno para Transformers: Rise of the Beasts.

Via: ComicBook