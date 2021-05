Microsoft y Bethesda llevarán a cabo una presentación en conjunto en E3 2021

Durante los últimos años, Bethesda ha llevado a cabo una conferencia durante E3. Con este evento a solo un par de semanas de distancia, muchos se preguntan si esta compañía volverá a celebrar algún tipo de presentación digital, o si los anuncios de Bethesda formarán parte de la conferencia de Xbox. Afortunadamente, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, tiene una respuesta.

Como parte de una entrevista en Le Figaro, un medio francés, Booty ha mencionado que se llevará a cabo una conferencia en conjunto entre Microsoft y Bethesda en las próximas semanas. Aunque no se dio una fecha exacta, es muy probable que este evento tome lugar durante E3 2021. De igual forma, se mencionó que esta presentación se enfocará en el contenido de Bethesda para Game Pass, aunque no se descartan nuevos vistazos a juegos como The Elder Scrolls VI y Starfield.

[Fil] J'ai pu m'entretenir avec Matt Booty, directeur des Xbox Game Studios. A propos du rachat de Bethesda :

– conférence commune Microsoft-Bethesda dans quelques semaines

– objectif : les nouveautés Bethesda dans le Game Pass dès le jour de leur sortiehttps://t.co/J1CQWnj8bl — Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) May 20, 2021

En la entrevista, el director de Xbox Game Studios también habló sobre el acuerdo entre Microsoft y Bethesda en general, y reiteró que todos los estudios de desarrollo adquiridos recientemente mantienen su libertad creativa. Además, Booty señaló que Microsoft no tiene la intención de modificar el sistema de publicación de Bethesda, el cual incluye marketing, ventas, comunicación, oficinas en el extranjero, y no quiere imponer sus propios equipos.

Considerando que E3 2021 se llevará a cabo entre el 12 y 15 de junio, es probable que en las próximas semanas tengamos más información sobre este evento en conjunto. De igual forma, no se descarta algún tipo de presencia durante el evento de Kick Off Live! del Summer Game Fest.

Vía: Chloé Woitier