La Abuelita de los Looney Tunes protagoniza el nuevo adelanto de Space Jam: A New Legacy

Nos encontramos a solo dos meses del estreno de la esperada secuela de Space Jam. De esta forma, Warner Bros. ha compartido un nuevo adelanto de esta cinta, el cual está enfocado en la Abuelita, personaje que nos demuestra estar lejos de tener problemas de cadera.

El pequeño adelanto de 30 segundos comienza con la Abuelita fingiendo tener problemas para caminar, solo para después demostrar sus habilidades en contra de los villanos de esta cinta. En una escena posterior, incluso podemos verla compartiendo un martini con Lola Bunny.

Granny is a savage 🥶👵🏻 #SpaceJamMovie pic.twitter.com/DlQqc4K4bt

— The SpringHill Co (@TheSpringHillCo) May 20, 2021