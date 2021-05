Geoff Keighley anuncia presentación especial del Summer Game Fest para junio

Como ya se esperaba, Geoff Keighley, creador de The Game Awards, ha revelado los planes de Summer Game Fest, el evento de videojuegos que celebrará su segunda edición este año. De esta forma, hoy se confirmó la lista de compañías que estarán involucradas en esta fiesta para la industria, y la presentación que dará inicio al Summer Game Fest.

Será el próximo 10 de junio, dos días antes del E3 2021, cuando Geoff Keighley llevará a cabo el evento conocido como Kick Off Live!, una presentación virtual que comenzará a las 1:00 PM (hora de la Ciudad de México). El organizador ha prometido una serie de anuncios especiales por parte de las compañías que formarán parte de esta celebración, así como revelaciones únicas.

It's official: #SummerGameFest returns LIVE starting on Thursday, June 10.

This year the fun begins with KICKOFF LIVE! a big world premiere showcase show with @weezer performing, Day of the Devs w @iam8bit and more!https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/8QBhEeGXUl

