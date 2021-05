Aparentemente, ni Elden Ring ni Hellblade 2 estarán presentes en E3 este año

Cuando se trata sobre Elden Ring cualquier cosa puede pasar. Tuvimos un tráiler filtrado a principios de este año, seguido por una supuesta confirmación de que el juego estaría presente durante la conferencia de Xbox en E3. No obstante, un confiable insider asegura que este título se ausentará de la convención digital.

Jeff Grubb, notorio insider, aseguró que Elden Ring no estará presente en la conferencia de Xbox, y tampoco cree que vaya a aparecer en todo E3.

“Elden Ring no estará presente en la presentación de Xbox. De eso estoy seguro, y si no está en la presentación de Xbox estoy casi seguro de que tampoco estará en E3. Todavía hay una posibilidad. Si me preguntaras qué opino de esto, creo que no lo veremos en todo E3.”

De igual forma, Grubb menciona que Hellblade 2 tampoco será mostrado durante E3, aunque no está tan seguro como con Elden Ring. Grubb afirma que FromSoftware todavía no está listo para mostrar gameplay del juego y Xbox no quiere mostrar otro tráiler con puras cinemáticas.

Fuente: Jeff Grubb