¡Es oficial! Ni no Kuni II llegará a Nintendo Switch en septiembre de este año

Después de una filtración por parte de la ESRB a principios de mes, el día de hoy, Bandai Namco confirmó que Ni no Kuni II: Revenant Kingdom PRINCE’S EDITION llegará a Nintendo Switch el próximo mes de septiembre.

De acuerdo con el tráiler publicado hace unos momentos, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom PRINCE’S EDITION estará disponible en Nintendo Switch el próximo 17 de septiembre de 2021. Esta versión del juego incluirá los DLC de The Adventure Pack, The Lair of the Lost Lord y The Tale of the Timeless Tome, así como armas e ítems especiales.

Recordemos que originalmente, Ni no Kuni II llegó a PS4 y PC en 2018. Esta entrega cambió el gameplay y, aunque no cuenta con la participación de Studio Ghibli, logra recapturar el estilo visual del primer título. De esta forma, los usuarios de Nintendo Switch por fin podrán disfrutar por completo esta serie creada por Level-5, ya que el original título ya está disponible en esta plataforma.

Vía: Bandai Namco