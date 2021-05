Starfield no saldrá este año, aseguran fuentes confiables de la industria

Starfield es uno de los juegos más esperados de Bethesda. Han pasado tres años desde la revelación de este título, y desde entonces no hemos tenido un nuevo vistazo o algún tipo de información relacionada con esta entrega. Aunque algunos esperan que esto cambie este año, tal parece que este no será el caso.

Aunque un par de rumores han señalado que Starfield está casi completado, y Bethesda se está encargando del port para nueva generación y puliendo esta entrega para evitar los errores de Fallout 76, Jason Schreier, respetado periodista de Bloomberg, menciona que este no es el caso, y reveló que personas relacionadas con este desarrollo aseguran que el juego no saldrá este año. Esto fue lo que comentó:

“Starfield está lejos de ser terminado, según varias personas familiarizadas con el desarrollo. [El juego] estará en E3, pero la fecha de lanzamiento prevista que he escuchado es mucho más tarde de lo que la mayoría de la gente espera. Compartí esto para que la gente mantenga sus expectativas bajo control”.

Rumors like this keep floating around but Starfield is nowhere near done, according to several ppl familiar with development. It'll be at E3 but the planned release date I've heard is way later than most people expect. Sharing this so that folks keep their expectations in check https://t.co/LVFzmX1XYu — Jason Schreier (@jasonschreier) May 20, 2021

En un tweet posterior, Schreier mencionó que Bethesda planea lanzar Starfield hasta finales de 2022. Esto fue lo que comentó:

“Permítanme dejar esto muy claro: el plan de Bethesda es compartir una fecha de lanzamiento para Starfield en el E3. Esa fecha es a * finales * de 2022. Les dejaré los detalles a ellos. Pero mantenga sus expectativas bajo control y absténgase de enviar amenazas de muerte cuando los otros rumores resulten ser falsos”.

Let me make this very clear: Bethesda's plan is to tease a release date for Starfield at E3. That date is in *late* 2022. I'll leave the specifics to them. But please keep your expectations in check and refrain from sending death threats when the other rumors turn out to be false — Jason Schreier (@jasonschreier) May 20, 2021

De igual forma, Tom Warren, reportero de The Verge, respalda los comentarios de Schreier, mencionando que Starfield no saldrá este año. De igual forma, se menciona que en E3 2021 tendremos un nuevo vistazo a este juego. Recordemos que a la par de este juego, Bethesda también está trabajando en The Elder Scrolls VI, otro gigantesco RPG de mundo abierto, y no se descarta el desarrollo para proyectos adicionales que no se han revelado.

En temas relacionados, Microsoft y Bethesda tendrán una conferencia en conjunto durante E3 2021.

Vía: Jason Schreier