Después de dos años en donde la industria del cine se enfrentó a su mayor rival hasta el momento, Spider-Man: No Way Home llegó en el momento indicado, rompiendo diversos récords en taquilla. Si bien no es una sorpresa que esta cinta sea un éxito, recientemente se reveló que México es el tercer país en donde más dinero ha recaudado esta cinta.

Hasta el momento, se han recaudado más de $1.3 mil millones de dólares a lo largo de 61 países en todo el mundo. De esta forma, se reveló que Estados Unidos es la región que más dinero ha contribuido a esta cifra, seguido de Reino Unido, y México en una tercera posición. Sin embargo, no se han proporcionado números exactos.

Esto no debería ser una gran sorpresa, Spider-Man: No Way Home fue una de las películas más esperadas del año, y llegó en el momento exacto en el que las personas comenzaron a salir más. De igual forma, esta cinta actualmente se posiciona en el puesto número 12 de las más taquilleras en la historia.

En temas relacionados, parece que el éxito de No Way Home provocó el retraso de Morbius. De igual forma, así se vería el Spider-Man de Tom Holland con el traje negro de Venom.

Nota del Editor:

México ama a Spider-Man. Previo al estreno de la cinta, las redes sociales se llenaron de memes que dejaron en claro que no había boletos para ver esta cinta durante su estreno, y hasta el día de hoy la gente sigue asistiendo al cine para disfrutar de esta cinta.

Vía: Récord