Incluso con la pandemia y la escasez de microcomponentes, el PlayStation 5 logró vender 942 mil 798 unidades en Japón el año pasado, esto de acuerdo con información recopilada por Famitsu. No es un mal número en lo absoluto, pero si lo comparamos con el Nintendo Switch, que vendió 5.3 millones de unidades, entonces sí se queda corto.

Los constantes problemas que PlayStation ha tenido en Japón no son cosa nueva. Tal vez las ventas de hardware no sean tan malas como normalmente lo hacen parecer, pero el mayor problema para Sony es el software. Habitualmente, los juegos de Switch dominan las tablas de venta de Famitsu, algo que obviamente no es ideal.

Mientras que el Xbox Series X|S está disfrutando de un mejor rendimiento a comparación de sus predecesores, solamente vendió 95 mil 958 unidades a lo largo de 2021, siendo superado por mucho por el PS5. De hecho, el PS4, que ya fue prácticamente descontinuado a estas alturas, tuvo un mejor rendimiento con 103 mil 786 unidades vendidas en Japón el año pasado.

Nota del editor: Ciertamente será interesante conocer el futuro del PS5 en Japón. Seguramente que nunca podrá competirle directamente a Nintendo en toda esta generación, pero tal vez con PSVR2 y Final Fantasy XVI, la compañía nipona pueda recuperar un poco de terreno.

Via: GamesIndustry.biz