Metroid Prime 4 ya tendría año de lanzamiento

Uno de los juegos que ya es considerado como un mito es ni más ni menos que Metroid Prime 4, el cual se anunció por primera vez en el E3 de 2017 y que desde ese momento solamente se reportaron problemas con el mismo. Pues tan solo un par de años más tarde se reportó el reinicio del desarrollo por parte de Retro Studios, y hasta la fecha no hemos contado con actualizaciones, es decir, nada de comunicados.

A pesar de todas estas cuestiones desalentadoras, parece que al fin hay una luz al final del túnel con la rumoreada llegada de Switch 2 en los próximos meses, a eso suma una pista que puede indicar el año en el que finalmente se lanzara el juego. Esto fue mediante una fecha placeholder en la que se pone como fecha máxima lanzamiento para el 31 de octubre de 2024, aunque puede tratarse de únicamente algo provisional.

Metroid Prime 4 now has a placeholder date for Dec 31, 2024 on Amazon. Surely it's coming out in the next year…right? https://t.co/zVzr1jEVwo

