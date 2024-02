Mencionan que la saga Call of Duty no llegará a Game Pass

Ya han pasado varios meses desde que finalmente se ha concretado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, algo que a la vez implica que eventualmente los juegos de dicha compañía se van a lanzar en Game Pass, eso incluye franquicias como Tony Hawk Pro Skater y hasta Crash Bandicoot. No obstante, los seguidores del mundo shooter están esperando con ansias Call of Duty, la cual se podría considerar como la saga más valiosa que Xbox se llevó al bolsillo, y al parecer, no la van ofrecer tan fácil a los jugadores.

Según lo mencionado por un insider famoso de la red, Timdog , la empresa de color verde no va a permitir que esta marca de videojuegos pise su servicio de videojuegos, y eso se debe a que por si sola puede vender los títulos suficientes, por lo cual estarían perdiendo dinero al ponerla al alcance de una membresía al mes. Esta es una medida que puede dar a entender que quieren recuperar lo invertido, incluso retrasando que otros juegos no lleguen todavía para ofrecer ofertas de los mismos en la tienda online.

De igual manera, quieren que el equilibrio de usuarios sea más justa, pues a pesar de Call of Duty ya sea suya, van a seguir llevando sus juegos por algunos años más a PlayStation, plataforma en la que se vende bastante bien, incluso superando a casi todos los competidores. También, se ha hablado que Nintendo tendrá las nuevas entregas en las siguientes consolas de la línea Switch, y eso implicará sus gastos, razón por la que ponerlos en Game Pass no puede ser la mejor idea en cuanto a negocios.

Aquí lo mencionado por Timdog:

Escuché que ni siquiera Call of Duty llegará a Game Pass, esa es una de sus brillantes ideas.

Vale la pena mencionar, que hasta este momento los comentarios del insider pueden considerarse como rumores, habrá que esperar a declaraciones de la propia Microsoft en el futuro. No obstante, si llegan a darse sucesos como Starfield en PS5, es muy posible que también los populares shooters solo se vendan a parte, y que el demás catálogo de Activision Blizzard sí aparezca.

Vía: Gamerant

Nota del editor: Tiene sentido que quieran recuperar lo invertido y por eso no ofrecen esta saga de manera tan fácil, pero también las membresías de Game Pass pueden crecer de forma abismal si lo ponen ahí. Después de todo tendrán ganancias con las copias lanzadas en PS5.